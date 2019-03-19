Федерер: раньше плакал после каждого проигранного матча

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, как справляется с поражениями на теннисном корте.

«Раньше я плакал после каждого проигранного матча. Сейчас такое со мной случается редко, за исключением очень близких матчей. Я иду в душ и уже через некоторое время чувствую себя намного лучше», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В начале марта в Дубае (ОАЭ) Федерер выиграл свой 100-й титул в карьере. Швейцарец приблизился к американцу Джимми Коннорсу с его рекордными 109-ю победами в турнирах ATP. 101-й трофей Федерер имел возможность выиграть в прошедшее воскресенье, однако в финале турнира серии «Мастерс 1000» в Индиан-Уэллсе (США) 37-летний теннисист уступил австрийцу Доминику Тиму со счётом 3:6, 6:3, 7:5.