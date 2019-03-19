А. Зверев: уже многое сделал, чтобы оказать влияние на историю тенниса

21-летний немец Александр Зверев считает, что уже оставил след в истории тенниса.

«Когда начинаешь играть, то не можешь думать, что Роджер Федерер выиграл 20 титулов „Большого шлема“, а Рафаэль Надаль почти столько же. Точно нет. Ты думаешь о своей карьере, о том, чтобы стать лучше, о том, как сделать всё возможное, чтобы выиграть то, что тебе по силам. Не думая о других.

Каждый раз, когда выигрываешь турнир, переписывается история. «Мастерсы» не оценены по достоинству. Их действительно трудно выиграть. В них участвуют только лучшие теннисисты. Даже в турнирах «Большого шлема» не обязательно побеждать пятерых хороших игроков, чтобы выиграть трофей. Меня преследует чувство, что я уже многое сделал, чтобы оказать влияние на историю нашего спорта", — цитирует Зверева Tennis World USA.

Зверев за свою карьеру уже выиграл 12 турниров ATP.