Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Типсаревич написал трогательный пост о поддержке своей семьи

Типсаревич написал трогательный пост о поддержке своей семьи
Теннис / ATP

Сербский теннисист Янко Типсаревич в «Фейсбуке» оценил поддержку, которую на протяжении карьеры ему оказывала семья.

«Никогда не забывайте своих болельщиков. Независимо от того, насколько вы заняты или успешны, всегда находите время, чтобы оценить тех, кто помог вам добраться туда, где вы находитесь сегодня.

Эти двое оказали мне огромную поддержку на протяжении всей моей карьеры — и в хороших её моментах, и в плохих! Они поддерживали меня в те мрачные дни, когда я страдал от травм и спрашивал, вернусь ли я когда-нибудь снова в профессиональный теннис.

Когда я заглянул на стадион в Майами и увидел, как они обе наблюдают за моей тренировкой, это сделало меня ещё более особенным», — написал Типсаревич.

Фото доступно в «фейсбуке» Типсаревича.

Федерер назвал победу над Сафиным одной из главных в карьере
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент