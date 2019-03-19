Типсаревич написал трогательный пост о поддержке своей семьи

Сербский теннисист Янко Типсаревич в «Фейсбуке» оценил поддержку, которую на протяжении карьеры ему оказывала семья.

«Никогда не забывайте своих болельщиков. Независимо от того, насколько вы заняты или успешны, всегда находите время, чтобы оценить тех, кто помог вам добраться туда, где вы находитесь сегодня.

Эти двое оказали мне огромную поддержку на протяжении всей моей карьеры — и в хороших её моментах, и в плохих! Они поддерживали меня в те мрачные дни, когда я страдал от травм и спрашивал, вернусь ли я когда-нибудь снова в профессиональный теннис.

Когда я заглянул на стадион в Майами и увидел, как они обе наблюдают за моей тренировкой, это сделало меня ещё более особенным», — написал Типсаревич.

Фото доступно в «фейсбуке» Типсаревича.