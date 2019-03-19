Адвокат: Осака никогда не видела и не подписывала контракт с первым тренером

Первая ракетка мира японка Наоми Осака обратилась за помощью к известному адвокату Алексу Спиро в судебных разбирательствах с первым тренером Кристофом Жаном, который хочет отсудить у спортсменки $ 2 млн.

Спиро уже назвал обвинения в адрес клиентки абсурдными: «Неудивительно, что стремительный рост Наоми как международного символа и вдохновения привёл к появлению ложного заявления. Наоми никогда не видела и не подписывала этот „глупый“ контракт. То, что она отдала часть своего будущего заработка в 14 лет, особенно абсурдно. Это дело не имеет смысла, и мы оставим его в прошлом».

Ранее первый тренер Осаки предоставил в суд штата Флориды копию контракта, согласно которому 20% призовых японки и её сестры Мари будут доставаться ему. Соглашение от имени дочерей подписал их отец Леонард Франсуа.