Федерер назвал своих кумиров

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своих кумирах.

«Моим кумиром в детстве был Майкл Джордан вместе с Борисом Беккером и Стефаном Эдбергом. Но Майкл Джордан был моим самым большим кумиром. Конечно, Мухаммед Али делал невероятные вещи, как и Тайгер Вудс. Все они делали великие вещи, и они были людьми, на которых я смотрел, они вдохновляли. Я видел, как они выступали на высшем уровне в течение долгого времени и делали вещи, которые не были нормальными», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Также швейцарец рассказал о своих пристрастиях: «Когда я был моложе, я немного играл на пианино. Мне очень нравится слушать музыку, особенно в машине, когда я много езжу или передвигаюсь на транспорте для участия в турнирах. Я много слушал Майкла Джексона. Мне нравилось смотреть за противостоянием Андре Агасси и Пита Сампраса. Мне посчастливилось играть против них. Я — фанат своего вида спорта, мне нравится смотреть теннис, и не важно, кто играет — Джокович ли это, Надаль или Дель Потро. Мне просто нравится смотреть теннис, следить за тактикой, я также могу посмотреть парный или женский теннис».

О главных своих страхах швейцарец сказал следующее: «Я боюсь американских горок и пауков. Но они не живут в моей гостиной, так что это хорошо. Если я захочу их увидеть, то поеду в Африку».