Федерер — о поражении от Кафельникова в 1999 году: это был замечательный опыт

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что поражение от россиянина Евгения Кафельникова в 1999 году на турнире в Роттердаме оказало на его карьеру значительное влияние.

«Это был замечательный опыт, который многому научил меня в жизни: проигрывать, побеждать — всему. Я просто счастлив, что всё ещё остаюсь в игре. Теннисисты всегда оглядываются назад. Всякий раз, когда играешь против молодых игроков, вспоминаешь своё прошлое. Я надеюсь, что я стал лучше с того времени», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В начале марта в Дубае (ОАЭ) Федерер выиграл свой 100-й титул в карьере. Швейцарец приблизился к американцу Джимми Коннорсу с его рекордными 109 победами в турнирах ATP. 101-й трофей Федерер имел возможность выиграть в прошедшее воскресенье, однако в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе (США) 37-летний теннисист уступил австрийцу Доминику Тиму.