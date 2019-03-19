Вердаско пропустит «Мастерс» в Майами из-за родов жены

Испанский теннисист Фернандо Вердаско вынужден отказаться от участия в соревнованиях категории АТР 1000 в Майами (США), сообщает Tennis World USA. Причиной такого решения стало скорое пополнение в семье – его жена вот-вот родит теннисисту первенца.



Ранее 35-летний испанец снялся с первого «Мастерса» в сезоне, который прошёл в Индиан-Уэллсе.



В текущем сезоне Вердаско сыграл в 14 матчах, 8 из которых сумел выиграть. На соревнованиях в Дубае (ОАЭ) Фернандо добрался до второго круга, где в трёх партиях уступил 37-летнему представителю Швейцарии Роджеру Федереру – 3:6, 6:3, 3:6.



Соревнования категории ATP 1000 в Майами пройдут в период с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом Miami Open является американец Джон Иснер.