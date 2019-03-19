Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов и Медведев сыграют на «Мастерсе» в Монте-Карло, Федерера нет в заявке

Хачанов и Медведев сыграют на «Мастерсе» в Монте-Карло, Федерера нет в заявке
Теннис / ATP

Стал известен заявочный список участников турнира категории «Мастерс», который пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло в период с 14 по 21 апреля.

Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Сербии Новак Джокович. Участие также подтвердили испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори и представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Помимо этого в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Сразу три теннисиста из топ-10 рейтинга АТР не попали в предварительную заявку соревнований. Помимо травмированного аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и американца Джона Иснера, в списке игроков отсутствует швейцарец Роджер Федерерсвой первый за три сезона грунтовый сезон он начнёт в Мадриде.

Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кея Нисикори – 6:3, 6:2

Федерер – о возвращении на грунт: это не значит, что я завершаю карьеру
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент