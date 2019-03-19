Хачанов и Медведев сыграют на «Мастерсе» в Монте-Карло, Федерера нет в заявке

Стал известен заявочный список участников турнира категории «Мастерс», который пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло в период с 14 по 21 апреля.



Как сообщает пресс-служба ATP, первый номер посева получит представитель Сербии Новак Джокович. Участие также подтвердили испанец Рафаэль Надаль, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, японец Кей Нисикори и представитель ЮАР Кевин Андерсон.



Помимо этого в основной сетке турнира сыграют два представителя России — Карен Хачанов и Даниил Медведев.



Сразу три теннисиста из топ-10 рейтинга АТР не попали в предварительную заявку соревнований. Помимо травмированного аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и американца Джона Иснера, в списке игроков отсутствует швейцарец Роджер Федерер – свой первый за три сезона грунтовый сезон он начнёт в Мадриде.



Действующим победителем соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее Кея Нисикори – 6:3, 6:2

Федерер – о возвращении на грунт: это не значит, что я завершаю карьеру