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Хачанов об испорченном багаже: слава богу, что я не оставил ракетки в этой сумке

Хачанов об испорченном багаже: слава богу, что я не оставил ракетки в этой сумке
Теннис / ATP

Россиянин Карен Хачанов пожаловался на недобросовестную работу американского авиаперевозчика American Airlines.

«Классный сервис от American Airlines по пути из Лос-Анджелеса в Майами! Слава богу, что я не оставил ракетки в этой сумке, как они просили», – написал Карен в своём «твиттере», прикрепив фотографию рваной дорожной сумки.

Представители авиакомпании оперативно ответили теннисисту: «О нет! Пожалуйста, убедитесь, что вы подали официальную претензию нашей команде, прежде чем покинуть аэропорт».

«Конечно, я сделал это, но мне ответили, что ничто не будет компенсировано, если я не предоставлю чеки за предметы, которые были повреждены», – ответил Хачанов.

Представители American Airlines заявили, что позаботятся о компенсации, которая полагается теннисисту.

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