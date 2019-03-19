Хачанов об испорченном багаже: слава богу, что я не оставил ракетки в этой сумке

Россиянин Карен Хачанов пожаловался на недобросовестную работу американского авиаперевозчика American Airlines.



«Классный сервис от American Airlines по пути из Лос-Анджелеса в Майами! Слава богу, что я не оставил ракетки в этой сумке, как они просили», – написал Карен в своём «твиттере», прикрепив фотографию рваной дорожной сумки.

Представители авиакомпании оперативно ответили теннисисту: «О нет! Пожалуйста, убедитесь, что вы подали официальную претензию нашей команде, прежде чем покинуть аэропорт».



«Конечно, я сделал это, но мне ответили, что ничто не будет компенсировано, если я не предоставлю чеки за предметы, которые были повреждены», – ответил Хачанов.



Представители American Airlines заявили, что позаботятся о компенсации, которая полагается теннисисту.