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Чхун Хён пропустит «Мастерс» в Майами из-за травмы спины

Чхун Хён пропустит «Мастерс» в Майами из-за травмы спины
Теннис / ATP

Южнокорейский теннисист Хён Чхун вынужден пропустить «Мастерс» в Майами (США) из-за повреждения спины, сообщил теннисист в своём «инстаграме».

«С сожалением сообщаю, что мне пришлось сняться с Miami Open из-за травмы спины, которая меня беспокоит ещё с прошлого сезона. Я изо всех сил стараюсь быть позитивно настроенным и двигаться вперёд».

В текущем сезоне 22-летний теннисист провёл пять матчей, но выиграл лишь один из них. В данный момент экс 19-я ракетка мира занимает 92-е место в рейтинге ATP.

В основной сетке соревнований в Майами Чхуна заменит один из победителей квалификации.

Соревнования в Майами пройдут в период с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер.

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