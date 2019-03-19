Чхун Хён пропустит «Мастерс» в Майами из-за травмы спины

Южнокорейский теннисист Хён Чхун вынужден пропустить «Мастерс» в Майами (США) из-за повреждения спины, сообщил теннисист в своём «инстаграме».



«С сожалением сообщаю, что мне пришлось сняться с Miami Open из-за травмы спины, которая меня беспокоит ещё с прошлого сезона. Я изо всех сил стараюсь быть позитивно настроенным и двигаться вперёд».



В текущем сезоне 22-летний теннисист провёл пять матчей, но выиграл лишь один из них. В данный момент экс 19-я ракетка мира занимает 92-е место в рейтинге ATP.



В основной сетке соревнований в Майами Чхуна заменит один из победителей квалификации.



Соревнования в Майами пройдут в период с 20 по 31 марта. Действующим чемпионом турнира является американец Джон Иснер.