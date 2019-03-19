32-летняя Шафаржова завершит карьеру в конце апреля в Праге

Чешка Люси Шафаржова завершит профессиональные выступления на домашних соревнованиях в Праге, сообщается в её официальном «инстаграме». Теннисистка планирует выступить и в одиночном, и в парном разрядах турнира, который пройдёт с 27 апреля по 4 мая.



Ранее чешка, не игравшая с середины прошлого сезона, планировала завершить карьеру на Открытом чемпионате Австралии, но и там она не выступила из-за травмы.



Лучший сезон Шафаржова провела в 2015 году, сумев выйти в финал Открытого чемпионата Франции и выиграв «Ролан Гаррос» и Australian Open в парном разряде. 14 сентября 2015 года Шафаржова стала пятой ракеткой мира, и это её наивысшая позиция в рейтинге WTA. Два года спустя чешка стала лидером парного рейтинга WTA.



С 2015 года спортсменку преследуют травмы, которые и стали основной причиной решения завершить карьеру. В минувшем сезоне Люси провела 23 поединка и выиграла 12 из них.