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Касаткина сыграет в паре с Бенчич, Павлюченкова – с Севастовой в Майами

Касаткина сыграет в паре с Бенчич, Павлюченкова – с Севастовой в Майами
Теннис / WTA

Состоялась жеребьёвка парной сетки соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). Россию на турнире представят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Александра Панова, Вероника Кудерметова и Ирина Хромачёва.

В паре с Касаткиной сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Их первыми соперницами станут четвёртые сеяные Николь Меличар (США)/Цвета Пешке (Чехия).

Панова в паре с сербкой Александрой Крунич встретится с американками Лорен Дэвис и Кристиной МакХэйл.

Соперницей Павлюченковой и Анастасии Севастовой из Латвии станут Кудерметова и Деми Схюрс из Нидерландов.

Старт парного турнира в Майами запланирован на четверг, 21 марта. Действующими чемпионками соревнований являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.

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