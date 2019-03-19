Касаткина сыграет в паре с Бенчич, Павлюченкова – с Севастовой в Майами

Состоялась жеребьёвка парной сетки соревнований категории Premier Mandatory в Майами (США). Россию на турнире представят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Александра Панова, Вероника Кудерметова и Ирина Хромачёва.



В паре с Касаткиной сыграет швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. Их первыми соперницами станут четвёртые сеяные Николь Меличар (США)/Цвета Пешке (Чехия).



Панова в паре с сербкой Александрой Крунич встретится с американками Лорен Дэвис и Кристиной МакХэйл.



Соперницей Павлюченковой и Анастасии Севастовой из Латвии станут Кудерметова и Деми Схюрс из Нидерландов.

Старт парного турнира в Майами запланирован на четверг, 21 марта. Действующими чемпионками соревнований являются австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевей.