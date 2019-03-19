Воландри: Надаль едва передвигался по корту в матче с Хачановым

Экс 25-я ракетка мира из Италии Филиппо Воландри прокомментировал повреждение колена испанцем Рафаэлем Надалем, из-за чего спортсмен был вынужден сняться с полуфинального матча турнира в Индиан-Уэллсе.



«Уже в четвертьфинале всё выглядело очень плохо. В матче с Хачановым Рафа едва передвигался по корту. Несмотря на то что его игра на тай-брейках оставила положительные впечатления, всё было предрешено.



Обычно Надаль разогревается 40—50 минут перед матчем. С Кареном он разминался не более 25 минут. Он прекрасно чувствует тело, поэтому этот момент о многом говорил.



Рафа не хочет рисковать коленом. Уже 15 лет оно беспокоит его, и я прекрасно знаю, что испытывает испанец. Играть на хардовом покрытии с такой травмой невероятно тяжело», — цитирует Воландри Tennis World USA.

Напомним, с Кареном Хачановым Надаль встречался в четвертьфинале соревнований. Испанец обыграл россиянина на двух тай-брейках.

После того как Рафаэль отказался выходить на следующий матч против Федерера, стало известно о пропуске Надалем «Мастерса» в Майами.