Все матчи на турнире в Майами перенесены на среду

Первый игровой день на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) так и не начался по причине плохой погоды – весь день на восточном побережье США идёт дождь.

Организаторы неоднократно переносили старт матчей, однако в итоге приняли решение отменить выход спортсменов и перенести весь игровой день на среду, 20 марта, об этом сообщается в официальном «твиттере» престижных соревнований.



Напомним, сегодня должны были стартовать матчи основной сетки женского турнира и продолжиться квалификационные встречи мужских соревнований.



Действующей чемпионкой соревнований в Майами является представительница США Слоан Стивенс, мужские соревнования в прошлом году выиграл её соотечественник Джон Иснер.