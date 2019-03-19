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Все матчи на турнире в Майами перенесены на среду

Все матчи на турнире в Майами перенесены на среду
Теннис / WTA

Первый игровой день на турнире категории Premier Mandatory в Майами (США) так и не начался по причине плохой погоды – весь день на восточном побережье США идёт дождь.

Организаторы неоднократно переносили старт матчей, однако в итоге приняли решение отменить выход спортсменов и перенести весь игровой день на среду, 20 марта, об этом сообщается в официальном «твиттере» престижных соревнований.

Напомним, сегодня должны были стартовать матчи основной сетки женского турнира и продолжиться квалификационные встречи мужских соревнований.

Действующей чемпионкой соревнований в Майами является представительница США Слоан Стивенс, мужские соревнования в прошлом году выиграл её соотечественник Джон Иснер.

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