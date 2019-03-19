Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бенчич: рада, что Федерер беспокоится о моём здоровье

Бенчич: рада, что Федерер беспокоится о моём здоровье
Теннис / WTA

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала об отношении соотечественника, Роджера Федерера. Ранее Роджер рассказывал о заботе, проявленной по отношению к Белинде в прошлом году.

«Определённо, он всегда заботился о моём здоровье. Например, когда в прошлом году получила травму на турнире в Майами и попросила его физиотерапевта осмотреть меня, Роджер не просто согласился. Он пытался помочь мне, найти нужных людей, которые могли бы мне помочь. В общем, он профессионал во всём. Очень рада, что он беспокоится о моём здоровье», – цитирует Бенчич Tennis World USA.

В данный момент 22-летняя теннисистка располагается на 20-й строчке в рейтинге WTA. После победы на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) Белинда дошла до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (США), где уступила Анжелике Кербер из Германии.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент