Бенчич: рада, что Федерер беспокоится о моём здоровье

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала об отношении соотечественника, Роджера Федерера. Ранее Роджер рассказывал о заботе, проявленной по отношению к Белинде в прошлом году.



«Определённо, он всегда заботился о моём здоровье. Например, когда в прошлом году получила травму на турнире в Майами и попросила его физиотерапевта осмотреть меня, Роджер не просто согласился. Он пытался помочь мне, найти нужных людей, которые могли бы мне помочь. В общем, он профессионал во всём. Очень рада, что он беспокоится о моём здоровье», – цитирует Бенчич Tennis World USA.

В данный момент 22-летняя теннисистка располагается на 20-й строчке в рейтинге WTA. После победы на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) Белинда дошла до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе (США), где уступила Анжелике Кербер из Германии.