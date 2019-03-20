Лэйвер: Федерер сказал мне, что хочет играть до 40 лет

Легендарный австралиец Род Лэйвер считает 37-летнего швейцарца Роджера Федерера лучшим игроком в истории тенниса.



«Кого я считаю лучшим теннисистом в истории? Ну, начнём с того, что, разумеется, не себя. Я начинал играть еще будучи любителем и против меня играли тоже любители. Сейчас конкуренция в теннисе выше, чем когда-либо.

Сотый титул Федерера в Дубае был знаменательным моментом, я сразу же написал ему и поздравил. Существует огромная разница между моими и его титулами. Думаю, что величайший теннисист – это Роджер. Его результаты, рекорды и стиль игры уникальны, они говорят сами за себя.



Я играл до 38 и думаю, что игра Роджера тоже вполне вполне подходит для длинной карьеры. Однажды он сказал мне, что хотел бы играть до 40 лет. Это радует. К тому же, ему очень повезло с командой, которая помогает ему решать любые проблемы, как только они возникают», – цитирует Лэйвера Blick.

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