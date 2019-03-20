А. Зверев назвал самого опасного соперника среди представителей NextGen

Немецкий теннисист Александр Зверев назвал самого опасного соперника в своей возрастной группе.



«Шаповалов, однозначно. Я неоднократно играл со всеми, но именно Денис является для меня самым опасным соперником. Он играет в теннис головой, а не просто бьёт по мячу. Он думает над тем, что нужно сделать на корте в тот или иной момент. Когда он станет стабильнее, будет ещё опаснее», – цитирует Зверева-младшего L'Equipe.



Александр и Денис встречались друг с другом дважды – в обоих случаях победу одержал немец. 19-летний Шаповалов не сумел выиграть у 21-летнего соперника ни единого сета.

В данный момент канадец занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге ATP, тогда как Зверев является третьей ракеткой мира.