Чемпион «Ролан Гаррос» – 1976: Серена Уильямс похожа на Майка Тайсона

Чемпион Открытого чемпионата Франции, экс четвёртая ракетка мира Адриано Панатта оценил игровые качества американки Серены Уильямс.



«Посмотрите, Серена подаёт за 200 км/час, а с форхенда пробивает не слабее мужчины. Таким образом, она находится на другом уровне по сравнению с иными спортсменками. Да, она не так здорово передвигается по корту, но на её стороне мышцы.



Что касается характера, то он не такой уж сильный. Да, со стороны она кажется львицей, но иногда в её голове происходит что-то не то.



Она стала матерью, и теперь её самое большое желание — выиграть турнир «Большого шлема» в этом качестве. Думаю, она может сделать это. Если ей удастся быть последовательной в течение двух недель, я думаю, что она может выиграть Уимблдон или US Open. По поводу Открытого чемпионата Франции у меня есть некоторые сомнения.



В отличие от своей сестры, которая очень худая и высокая, Серена похожа на Майка Тайсона, если уж приходится сравнивать. Она пришелец, я никогда не видел такого сильного тела», – цитирует Панатту Tennis World USA.