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Федерер: вероятно, сейчас в моей карьере самый спокойный период

Федерер: вероятно, сейчас в моей карьере самый спокойный период
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о самом захватывающем и самом спокойном периодах карьеры.

«Мне определённо нравилось то время, когда я только начал свои выступления. Я играл против своих кумиров, парней, которых видел по телевизору. В целом, возможно, это было самым захватывающим временем в моей карьере. Было невероятно делить раздевалку с Сампрасом, Агасси, Мойей, Хенманом, Курье.

Тогда всё было действительно искренне. Всё вокруг не было так профессионально, как сейчас, – я просто смотрел по сторонам, словно ребёнок в кондитерской лавке.

Позже, когда я начал всё чаще побеждать, то стал просто двигаться от одного турнира к другому. Красная дорожка, интервью, победа, интервью, красная дорожка, победа…

Я многому научился в тот период жизни, а потом стал отцом. Теперь всё вокруг намного лучше организовано, и я действительно могу просто наслаждаться тем, что я делаю. Вероятно, это самый размеренный, самый спокойный период в карьере», – цитирует Федерера Tennis World USA.

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