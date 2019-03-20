Федерер: вероятно, сейчас в моей карьере самый спокойный период

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о самом захватывающем и самом спокойном периодах карьеры.



«Мне определённо нравилось то время, когда я только начал свои выступления. Я играл против своих кумиров, парней, которых видел по телевизору. В целом, возможно, это было самым захватывающим временем в моей карьере. Было невероятно делить раздевалку с Сампрасом, Агасси, Мойей, Хенманом, Курье.



Тогда всё было действительно искренне. Всё вокруг не было так профессионально, как сейчас, – я просто смотрел по сторонам, словно ребёнок в кондитерской лавке.



Позже, когда я начал всё чаще побеждать, то стал просто двигаться от одного турнира к другому. Красная дорожка, интервью, победа, интервью, красная дорожка, победа…



Я многому научился в тот период жизни, а потом стал отцом. Теперь всё вокруг намного лучше организовано, и я действительно могу просто наслаждаться тем, что я делаю. Вероятно, это самый размеренный, самый спокойный период в карьере», – цитирует Федерера Tennis World USA.