Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Начало поединка запланировано на 19:30 мск.



Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Стоит отметить, что Рыбарикова проиграла все девять последних матчей на уровне WTA. Свою последнюю победу словачка одержала 19 августа на турнире в Нью-Хэйвене.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева – Рыбарикова в Майами.



Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 15-м номером. Турнир завершится 30 марта.



Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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