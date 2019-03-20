Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют россиянка Наталья Вихлянцева и представительница Словакии Магдалена Рыбарикова. Начало поединка запланировано на 19:30 мск.
Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Стоит отметить, что Рыбарикова проиграла все девять последних матчей на уровне WTA. Свою последнюю победу словачка одержала 19 августа на турнире в Нью-Хэйвене.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева – Рыбарикова в Майами.
Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 15-м номером. Турнир завершится 30 марта.
Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.
Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева – Рыбарикова в Майами