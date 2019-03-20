Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира в Майами (США), в котором сыграют белорусская теннисистка Виктория Азаренко и представительница Словакии Доминика Цибулкова. Начало поединка запланировано на 19:00 мск.



Ранее теннисистки встречались друг с другом девять раз. Виктория праздновала шесть побед, однако последние три встречи завершились в пользу Доминики.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Азаренко – Цибулкова в Майами.



Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под 19-м номером. Турнир завершится 30 марта.



Действующей победительницей этих соревнований является американка Слоан Стивенс. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Остапенко из Латвии со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

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