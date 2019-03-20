Федерер: выиграть четыре ТБШ подряд сейчас намного легче, чем раньше

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможную победу серба Новака Джоковича на четырёх турнирах «Большого шлема» подряд. Ранее серб выиграл US Open и Открытый чемпионат Австралии.



«Это невероятно впечатляет. Впрочем, ни для кого не секрет, что сейчас это сделать проще, чем раньше. Я не хочу как-то обидеть Новака или принизить его возможности, ведь всё это поможет и мне, и Рафе, и всем остальным, кто может приблизиться к такому достижению.



Понимаете ли, покрытия сейчас достаточно похожи. Раньше была очень быстрая трава и очень медленный грунт. Разница была слишком серьёзной, и лишь Боргу удавалось выиграть подряд «Ролан Гаррос» и Уимблдон.



Раньше на траве нужно было играть «сёрв-энд-воллей», а сейчас можно ни разу не выйти к сетке и выиграть Уимблдон.



Именно поэтому сейчас есть все условия для того, чтобы такие достижения случались чаще. Я выигрывал три мэйджора и на ещё одном играл в финале, Рафа тоже много раз был близок. Новаку вообще уже удавалось выигрывать четыре мэйджора кряду. В любом случае это невероятное достижение, и мы должны отдать должное любому, кому удастся его реализовать», – цитирует Федерера Sport360.