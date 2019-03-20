Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Федерер: выиграть четыре ТБШ подряд сейчас намного легче, чем раньше

Федерер: выиграть четыре ТБШ подряд сейчас намного легче, чем раньше
Теннис / ATP

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал возможную победу серба Новака Джоковича на четырёх турнирах «Большого шлема» подряд. Ранее серб выиграл US Open и Открытый чемпионат Австралии.

«Это невероятно впечатляет. Впрочем, ни для кого не секрет, что сейчас это сделать проще, чем раньше. Я не хочу как-то обидеть Новака или принизить его возможности, ведь всё это поможет и мне, и Рафе, и всем остальным, кто может приблизиться к такому достижению.

Понимаете ли, покрытия сейчас достаточно похожи. Раньше была очень быстрая трава и очень медленный грунт. Разница была слишком серьёзной, и лишь Боргу удавалось выиграть подряд «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Раньше на траве нужно было играть «сёрв-энд-воллей», а сейчас можно ни разу не выйти к сетке и выиграть Уимблдон.

Именно поэтому сейчас есть все условия для того, чтобы такие достижения случались чаще. Я выигрывал три мэйджора и на ещё одном играл в финале, Рафа тоже много раз был близок. Новаку вообще уже удавалось выигрывать четыре мэйджора кряду. В любом случае это невероятное достижение, и мы должны отдать должное любому, кому удастся его реализовать», – цитирует Федерера Sport360.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент