Остапенко, Шмидлова и Бушар выступят на турнире в Боготе

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Боготе, сообщает пресс-служба WTA. Первой ракеткой соревнований станет Елена Остапенко из Латвии. Также в число сеяных вошли хорватка Петра Мартич, немка Татьяна Мария, словачка Анна Шмидлова, словенка Тамара Зиданшек, канадка Эжени Бушар, Аманда Анисимова из США и испанка Сара Соррибес-Тормо. Россиянок в числе заявленных спортсменок нет.

Турнир категории International пройдёт с 8 по 14 апреля в Боготе (Колумбия). Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.

Действующей победительницей соревнований является словачка Анна Шмидлова, в финале взявшая верх над испанкой Ларой Арруабарреной, которая также выступит в 2019 году.