Александрова, Родина и Потапова — в заявке на турнир в Праге

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Праге, сообщает пресс-служба WTA. Первой ракеткой соревнований станет хозяйка корта Каролина Плишкова. Также на турнире выступят Анастасия Севастова из Латвии, китаянка Ван Цян, швейцарка Белинда Бенчич, американка Даниэль Коллинз, итальянка Камила Джорджи, румынка Михаэла Бузэрнеску и чешка Катержина Синякова.

От России заявлены Екатерина Александрова, Евгения Родина, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

Турнир категории International пройдёт с 27 апреля по 4 мая в Праге (Чехия). Призовой фонд соревнований составляет $ 226 750.

Действующей победительницей турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче взяла верх над Михаэлой Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.