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Румын Добре стал новым тренером Халеп на постоянной основе

Румын Добре стал новым тренером Халеп на постоянной основе
Теннис / WTA

Третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп подтвердила, что начала сотрудничество на постоянной основе с тренером Даниэлем Добре – одним из наставников, который входит в состав Федерации тенниса Румынии и работает с командой Кубка Федерации, сообщает пресс-служба WTA. Халеп ранее уже работала с тренером-соотечественником.

Ранее сообщалось, что Халеп выступит под руководством Добре на турнире категории Premier в Майами (США).

Также напомним, что предыдущий тренер Халеп, Даррен Кэхилл, ушёл из команды теннисистки в конце прошлого сезона по семейным обстоятельствам. Сезон-2019 румынка начинала без наставника.

На турнире в Майами Халеп посеяна под вторым номером. Румынка начнёт соревнования со второго круга. Её соперница определится в матче шведки Юханны Ларссон с одной из победительниц квалификации.

Халеп будет сотрудничать с тренером сборной Румынии во время турнира в Майами
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