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Бердых снялся с «Мастерса» в Майами из-за проблем со спиной

Бердых снялся с «Мастерса» в Майами из-за проблем со спиной
Теннис / ATP

33-летний чешский теннисист Томаш Бердых снялся с турнира серии «Мастерс 1000» в Майами из-за проблем со спиной.

«Не лучший день сегодня, к сожалению, я должен отказаться от участия в первом же матче на турнире в Майами. Спина готова не на все 100%, и я должен быть осторожен в решениях. Нужно время, чтобы восстановиться и снова стать сильным. Спасибо за поддержку. Пока, Майами», — написал Бердых на своей странице в «Твиттере».

В стартовом матче 89-я ракетка мира Бердых должен был сыграть с Бернардом Томичем из Австралии. Победитель встречи становился соперником первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который начнёт соревнований со второго раунда. Бердыха заменит один из победителей квалификации.

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