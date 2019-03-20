Рублёв вышел в основную сетку «Мастерса» в Майами, Донской проиграл Рууду

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. В финале квалификации 15-й сеяный Рублёв в двух сетах обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 40 минут. Рублёв трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Фрэтэнджело подал 6 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и упустил 7 возможностей взять подачу соперника.

Российский теннисист Евгений Донской (24) в финале квалификации уступил норвежцу Касперу Рууду (10) со счётом 7:6 (7:2), 2:6, 2:6. За 2 часа 3 минуты Донской подал 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал оба созданных брейк-пойнта. Рууд трижды подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 6 брейков.