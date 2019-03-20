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Анисимова нанесла поражение Петкович на старте турнира в Майами

Анисимова нанесла поражение Петкович на старте турнира в Майами
Теннис / WTA

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Анисимова в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Анисимова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Петкович не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Также во второй круг вышла гречанка Мария Саккари, в трёх сетах обыгравшая сербскую теннисистку Ольгу Данилович, получившую «уайлд кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжает борьбу на турнире в Майами и чешка Катержина Синякова, в двух сетах взявшая верх над китаянкой Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:1.

20 марта 2019 года, среда. 21:05 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
20 марта 2019 года, среда. 20:05 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
1 : 2
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 3 4
1 6 6
           
20 марта 2019 года, среда. 21:35 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
0 : 2
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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