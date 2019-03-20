Анисимова нанесла поражение Петкович на старте турнира в Майами

17-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова вышла во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Анисимова в двух сетах обыграла немку Андреа Петкович со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Анисимова дважды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Петкович не подала ни одного эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 1 брейк.

Также во второй круг вышла гречанка Мария Саккари, в трёх сетах обыгравшая сербскую теннисистку Ольгу Данилович, получившую «уайлд кард» от организаторов, со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжает борьбу на турнире в Майами и чешка Катержина Синякова, в двух сетах взявшая верх над китаянкой Чжэн Сайсай со счётом 6:3, 6:1.