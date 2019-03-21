Родина не сумела во второй круг турнира в Майами, проиграв Стосур

Российская теннисистка Евгения Родина не сумела во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Родина в двух сетах уступила Саманте Стосур из Австралии сл счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Родина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Стосур подала 9 эйсов, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии Стосур и Родиной в официальных матчах стал 3-0 в пользу австралийки.

В чешском дерби первого круга турнира в Майами Маркета Вондроушова взяла верх над Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Стосур станет американка Мэдисон Кис (17), Вондроушова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (22).