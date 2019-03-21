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Родина не сумела во второй круг турнира в Майами, проиграв Стосур

Родина не сумела во второй круг турнира в Майами, проиграв Стосур
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не сумела во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Родина в двух сетах уступила Саманте Стосур из Австралии сл счётом 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Родина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Стосур подала 9 эйсов, 9 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейков.

Счёт в личном противостоянии Стосур и Родиной в официальных матчах стал 3-0 в пользу австралийки.

В чешском дерби первого круга турнира в Майами Маркета Вондроушова взяла верх над Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Стосур станет американка Мэдисон Кис (17), Вондроушова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии (22).

20 марта 2019 года, среда. 23:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
Россия
Евгения Родина
Е. Родина
0 : 2
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
20 марта 2019 года, среда. 23:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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