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Вихлянцева уступила Рыбариковой на старте турнира в Майами

Вихлянцева уступила Рыбариковой на старте турнира в Майами
Теннис / WTA

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, получившая «уайлд кард» от организаторов, не сумела выйти во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Вихлянцева в трёх сетах уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:1, 5:7, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Рыбарикова подала 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира в Майами Рыбарикова сыграет с 15-й сеяной, немкой Юлией Гёргес.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс. Призовой фонд соревнований составляет $9 035 428.

20 марта 2019 года, среда. 22:20 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Наталья Вихлянцева
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 : 2
Магдалена Рыбарикова
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
1 2 3
           
6 5 6 4
1 7 7 7
           
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