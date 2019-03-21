Вихлянцева уступила Рыбариковой на старте турнира в Майами

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, получившая «уайлд кард» от организаторов, не сумела выйти во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Вихлянцева в трёх сетах уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:1, 5:7, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Вихлянцева дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Рыбарикова подала 1 эйс, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира в Майами Рыбарикова сыграет с 15-й сеяной, немкой Юлией Гёргес.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс. Призовой фонд соревнований составляет $9 035 428.