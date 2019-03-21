Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Александрова в двух сетах уступила украинке Даяне Ястремской со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Ястремская подала 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира в Майами Ястремская сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти, которая посеяна под 12-м номером.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс. Призовой фонд соревнований составляет $9 035 428.