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Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами

Александрова проиграла Ястремской в первом раунде турнира в Майами
Теннис / WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти во второй круг турнира в Майами. В стартовом матче Александрова в двух сетах уступила украинке Даяне Ястремской со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Ястремская подала 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков. Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг турнира в Майами Ястремская сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти, которая посеяна под 12-м номером.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс. Призовой фонд соревнований составляет $9 035 428.

21 марта 2019 года, четверг. 00:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
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