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Гаспарян проиграла Пармантье в первом круге турнира в Майами

Гаспарян проиграла Пармантье в первом круге турнира в Майами
Теннис / WTA

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США). На старте соревнований она в трёх партиях проиграла представительнице Франции Полин Пармантье со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг Пармантье поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 16-м номером.

Майами. Женщины. Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:5.
Сиюй Ван (Китай, WC) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:1.

Турнир завершится 30 марта.

20 марта 2019 года, среда. 23:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
2 : 1
Маргарита Гаспарян
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
1 2 3
           
4 6 7 7
6 1 6 4
           
20 марта 2019 года, среда. 20:40 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 1
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
4 6 7
6 4 5
           
21 марта 2019 года, четверг. 00:50 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
2 : 0
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
Моника Пуиг
М. Пуиг
1 2 3
           
6 6  
3 1  
           
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