Гаспарян проиграла Пармантье в первом круге турнира в Майами

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США). На старте соревнований она в трёх партиях проиграла представительнице Франции Полин Пармантье со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.

Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 брейков.

За выход в третий круг Пармантье поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 16-м номером.

Майами. Женщины. Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:5.

Сиюй Ван (Китай, WC) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:1.

Турнир завершится 30 марта.