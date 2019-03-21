Гаспарян проиграла Пармантье в первом круге турнира в Майами

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла пробиться во второй круг турнира в Майами (США). На старте соревнований она в трёх партиях проиграла представительнице Франции Полин Пармантье со счётом 6:4, 1:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут.
Маргарита 1 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 5 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в третий круг Пармантье поспорит с бельгийкой Элисе Мертенс, посеянной под 16-м номером.
Майами. Женщины. Первый круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 4:6, 6:4, 7:5.
Сиюй Ван (Китай, WC) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:1.
Турнир завершится 30 марта.
20 марта 2019 года, среда. 23:15 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Полин Пармантье
П. Пармантье
2 : 1
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
|1
|2
|3
|
|4
|6
|7 7
|
|6
|1
|6 4
20 марта 2019 года, среда. 20:40 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 1
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
|1
|2
|3
|
|4
|6
|7
|
|6
|4
|5
21 марта 2019 года, четверг. 00:50 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сиюй Ван
С. Ван
2 : 0
Моника Пуиг
М. Пуиг
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|1
След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком
Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.