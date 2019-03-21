Халеп: мне хорошо с новым тренером — это самое важное

Третья ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала начало сотрудничества на постоянной основе с тренером Даниэлем Добре – одним из наставников команды Румынии в Кубке Федерации.

«У меня тренер из Румынии, я работала с ним раньше, даже когда сотрудничала с Дарреном Кэхиллом. Его зовут Даниэль Добре. Мы с ним сотрудничали и до встречи с Дарреном, так что он отлично меня знает. Я довольна таким решением.

Я ему доверяю, у нас уже был опыт отличного сотрудничества. Самое важное — мне хорошо с ним. Мы отлично общаемся, это упрощает ситуацию.

Три года Даррен давал мне замечательные советы, сейчас сложно выбрать один. Тот факт, что тренер верит в тебя, это самое приятное ощущение для игрока. Оно помогает чувствовать себя свободно и уверенно на корте. Мне нужно чувствовать связь, вдохновение. Всегда хочется иметь тренера с лучшей техникой, но после 20 лет игры ты в технике и тактике особо ничего не поменяешь. Поэтому связь игрока с тренером — это главное", — цитирует Халеп официальный сайт тура.