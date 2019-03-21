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Халеп: когда вижу успехи 17-18-летних, чувствую себя старой. Мне это не нравится

Халеп: когда вижу успехи 17-18-летних, чувствую себя старой. Мне это не нравится
Теннис / WTA

Румынка Симона Халеп прокомментировала неожиданный успех канадки Бьянки Андрееску, которая на минувшей неделе выиграла турнир в Индиан-Уэллсе.

«Я смотрела обзор финала с участием Андрееску. Она играла здорово. Я уже несколько лет назад знала, что она достаточно сильна для встреч с топ-игроками. Она проделала отличную работу, я её поздравляю. У неё прекрасное будущее, потому что она ещё так молода и не думает о давлении. Считаю, что у неё достаточно сил, чтобы справиться с этим.

Помню, как мы тренировались в Канаде два или три года назад. Помню, как сказала ей, что она достаточно сильна для профессионального тенниса. Мы лишь тренировались, так что многого я не видела. В последнее время мы не встречались.

Когда вижу успехи 17-18-летних, чувствую себя старой. Мне это не нравится. Но для тенниса хорошо, что у всех есть шансы на победу. Это интереснее и для болельщиков, и для игроков. Это не как раньше, когда Серена выигрывала всё. Теперь ситуация изменилась", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Халеп: мне хорошо с новым тренером — это самое важное
Красота дня. Бьянка Андрееску – новая Золушка мирового тенниса
Год назад Андрееску была в третьей сотне. Сейчас она рвётся в топ-20 – победа в Индиан-Уэллсе открыла ей путь в элиту.
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