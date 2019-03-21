Оже-Альяссим: привык играть в квалификации, в этом нет ничего несправедливого

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал свой дебют на «Мастерсе» в Майами. В двух партиях финального раунда квалификации он обыграл опытного итальянца Паоло Лоренци со счётом 7:6 (7:1), 6:2.



«Я доволен работой, которую проделал в квалификации. Моей главной целью было приехать в основную сетку, потому что я твёрдо верю, что заслуживаю места в ней.



Я всё ещё молодой игрок, поэтому привык играть в квалификации. Несколько раз меня награждали «уайлд-кардами», но так бывает не всегда. Считаю справедливым прохождение квалификации, ведь каждый должен так или иначе подтверждать свой рейтинг и позицию в нём», – цитирует 18-летнего теннисиста официальный сайт ATP.



Первым соперником Оже-Альяссима в основной сетке турнира станет норвежец Каспер Рууд.