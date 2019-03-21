Эванс – судье: ты вышел из-под контроля, мой друг

Британский теннисист Даниэл Эванс поскандалил с судьёй на вышке во время финального раунда квалификационного турнира к «Мастерсу» в Майами (США).



Эванс играл против представителя Казахстана Александра Бублика. В ходе матча британец был дважды предупреждён судьёй (за нецензурную брань и удар ракеткой по бутылке с водой). Второе было сделано при счёте 4:5 во второй партии, после чего Эванс подошёл к судье и сказал: «Передай супервайзерам, чтобы они приготовились. Ты вышел из-под контроля, мой друг», – передаёт его слова теннисный журналист Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».

Итоговый счёт – 6:4, 6:4 в пользу Бублика, который в первом раунде основной сетки турнира в Майами сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.