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Эванс – судье: ты вышел из-под контроля, мой друг

Эванс – судье: ты вышел из-под контроля, мой друг
Теннис / ATP

Британский теннисист Даниэл Эванс поскандалил с судьёй на вышке во время финального раунда квалификационного турнира к «Мастерсу» в Майами (США).

Эванс играл против представителя Казахстана Александра Бублика. В ходе матча британец был дважды предупреждён судьёй (за нецензурную брань и удар ракеткой по бутылке с водой). Второе было сделано при счёте 4:5 во второй партии, после чего Эванс подошёл к судье и сказал: «Передай супервайзерам, чтобы они приготовились. Ты вышел из-под контроля, мой друг», – передаёт его слова теннисный журналист Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».

Итоговый счёт – 6:4, 6:4 в пользу Бублика, который в первом раунде основной сетки турнира в Майами сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.

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