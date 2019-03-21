Стивенс: нам будет не хватать прежнего стадиона в Майами

Американка Слоан Стивенс, являющаяся действующей чемпионкой турнира в Майами, поделилась впечатлениями от новой арены, на которой пройдут соревнования

«Я не знала, где находится новая арена. Утром приехала к стадиону, но очутилась возле отеля. Я думала, что теннисная арена где-то рядом, это было бы логично. Но я нашла нужное место не сразу.

На прежнее место проведения турнира я приезжала с 14 лет. Грустно, что это закончилось. Нам будет не хватать прежнего стадиона. Но над новой ареной организаторы замечательно потрудились. Всё выглядит здорово. Надеюсь, здесь будет немало прекрасного тенниса", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

Во втором круге Слоан сыграет с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия).