Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина: в Майами потратишь кучу калорий, прежде чем доберёшься до еды

Свитолина: в Майами потратишь кучу калорий, прежде чем доберёшься до еды
Теннис / WTA

Голландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, а также румынка Симона Халеп оценили условия, в которых проходит турнир в Майами.

«Мне нравится, когда есть много свободного пространства, и мы всё время не играем в одном здании. Во время ланча в Ки-Бискейне все сидели рядом друг с другом, так что приходилось бороться за своё место. Здесь места гораздо больше», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.

«В столовой я даже потерялась. Она столь огромна, нужно много идти, так что потратишь немало калорий прежде чем доберёшься до еды. Найти свою команду здесь также нелегко, но в целом всё здорово», — сказала Свитолина.

«Нам ещё нужно ко всему привыкнуть, потому что на прежней арене мы играли так много лет. Иногда игроки жалуются, потому что здесь всё новое и даже можно потеряться. Корты мне понравились Они не такие больше, как я думала. Кроме того здесь большая тень от крыши, но в остальном всё идеально. Я также оценил корты на открытом воздухе. Там всё выглядит, как фабрика, — 10 кортов расположены один за другим», — отметила Плишкова.

«Когда выходишь на корт, то всего не видишь. Это огромная арена. Здесь много места для тренировок, разминок, никто тебя не побеспокоит», — подчеркнула Халеп.

Теннисистки также отметили ярко синее покрытие кортов.

«Мне понравился синий. Это мой любимый цвет. Он выглядит красиво», — сказала Квитова.

«Других турниров с таким цветом покрытия нет, это здорово», — считает Плишкова.

Халеп сказала: «Не спрашивайте меня о скорости покрытия, я никогда этого не знаю. Я вижу что цвет другой, он ярче, так что поначалу я даже хорошо мяч не видела. Но, проведя здесь неделю, привыкла больше. Сейчас всё хорошо».

След Серены Уильямс. В Майами знают, как потратить 500 млн долларов с толком
Что общего между теннисом и американским футболом, почему Осака значится в сетке дважды и кому достанется чек на 1,35 млн.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент