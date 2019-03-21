Свитолина: в Майами потратишь кучу калорий, прежде чем доберёшься до еды

Голландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, а также румынка Симона Халеп оценили условия, в которых проходит турнир в Майами.



«Мне нравится, когда есть много свободного пространства, и мы всё время не играем в одном здании. Во время ланча в Ки-Бискейне все сидели рядом друг с другом, так что приходилось бороться за своё место. Здесь места гораздо больше», — цитирует Бертенс официальный сайт тура.



«В столовой я даже потерялась. Она столь огромна, нужно много идти, так что потратишь немало калорий прежде чем доберёшься до еды. Найти свою команду здесь также нелегко, но в целом всё здорово», — сказала Свитолина.

«Нам ещё нужно ко всему привыкнуть, потому что на прежней арене мы играли так много лет. Иногда игроки жалуются, потому что здесь всё новое и даже можно потеряться. Корты мне понравились Они не такие больше, как я думала. Кроме того здесь большая тень от крыши, но в остальном всё идеально. Я также оценил корты на открытом воздухе. Там всё выглядит, как фабрика, — 10 кортов расположены один за другим», — отметила Плишкова.



«Когда выходишь на корт, то всего не видишь. Это огромная арена. Здесь много места для тренировок, разминок, никто тебя не побеспокоит», — подчеркнула Халеп.

Теннисистки также отметили ярко синее покрытие кортов.



«Мне понравился синий. Это мой любимый цвет. Он выглядит красиво», — сказала Квитова.



«Других турниров с таким цветом покрытия нет, это здорово», — считает Плишкова.



Халеп сказала: «Не спрашивайте меня о скорости покрытия, я никогда этого не знаю. Я вижу что цвет другой, он ярче, так что поначалу я даже хорошо мяч не видела. Но, проведя здесь неделю, привыкла больше. Сейчас всё хорошо».