Иснер: защита титула в Майами? Всё в моих силах

Американец Джон Иснер прокомментировал предстоящую защиту чемпионского титула в Майами (США).



«Как только мы вернулись в Майами в этом году, то сразу же отправились в «Крэндон парк». Возможно, это было сделано из ностальгических побуждений, но, скорее всего, просто для удобства.



Для того чтобы защитить чемпионский титул, мне по-прежнему нужно играть в очень агрессивный теннис. Я предпочту проиграть очко, сыграв агрессивно, чем сделать это в результате розыгрыша из 12 ударов. Я неплохо играю после Открытого чемпионата Австралии, поэтому всё в моих силах», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.



В своём первом матче на Miami Open Джон сыграет с победителем пары Мартин Клижан (Словакия) – Лоренцо Сонего (Италия).