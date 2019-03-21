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Россия начнёт финальный этап Кубка Дэвиса матчем против действующих чемпионов

Россия начнёт финальный этап Кубка Дэвиса матчем против действующих чемпионов
Теннис / Кубок Дэвиса

Стало известно расписание сборной России на обновлённом Кубке Дэвиса. Свою первую встречу теннисисты проведут против команды Хорватии – матчи состоятся 18 ноября, сообщается в официальном «твиттере» соревнований. Днём позже сборная России встретится с командой Испании.

Напомним, соревнования впервые проводятся по новой схеме – финальный этап пройдёт с 18 по 24 ноября в Мадриде (Испания). Действующими победителями командных соревнований являются хорваты.

В плей-офф выйдут восемь команд: шесть первых мест и два лучших вторых.

В верхней части сетки победитель группы A сыграет с одним из вторых мест, лидер группы F – с победителем группы D. В нижней половине победитель группы E встретится с победителем группы C, а лучшая команда из группы B поборется с одним из вторых мест.

С полной жеребьёвкой финальной стадии Кубка Дэвиса можно ознакомиться на «Чемпионате». Ранее её результаты прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: критически отношусь к новому формату Кубка Федерации и Кубка Дэвиса
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