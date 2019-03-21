А. Зверев: нет смысла спорить о формате матчей на ТБШ. Пять сетов – это религия

Немец Александр Зверев прокомментировал возможный отказ турниров «Большого шлема» от пятисетового формата матчей.



«Если бы мэйджоры игрались в трёхсетовом формате, то мои шансы на победу, очевидно, увеличились. Тем не менее я никому не навязываю свою позицию, которая исходит из моих желаний.



Турниры «Большого шлема» – это не просто деньги, это в первую очередь история. Пятисетовый формат – это религия, и она уже давным-давно устоялась. Нет никого смысла спорить на эту тему», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Напомним, что, невзирая на то что 21-летний немец долгое время входит в тройку лучших теннисистов мира, добиться серьёзных результатов на мэйджорах ему не удаётся. Его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции—2018.