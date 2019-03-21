А. Зверев, Эдмунд и Баутиста-Агут — в заявочном листе на турнир в Мюнхене

Определился список участников турнира категории ATP 250 в Мюнхене (Германия), который состоится с 29 апреля по 5 мая.

В заявку были включены следующие теннисисты: Александр Зверев (Германия), Марко Чеккинато (Италия), Кайл Эдмунд (Великобритания), Диего Шварцман (Аргентина), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Гуидо Пелья (Аргентина), Мартон Фучович (Венгрия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Ян-Леннард Штруфф (Германия), Раду Албот (Молдавия), Андреас Сеппи (Италия), Мартин Клижан (Словакия), Маттео Берреттини (Италия), Уго Умбер (Франция), Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина), Бенуа Пэр (Франция), Кристиан Гарин (Чили), Денис Кудла (США) и Таро Даниэль (Япония). Об этом информирует пресс-служба ATP.

Действующим чемпионом соревнований является А. Зверев. Он выигрывал турнир в Мюнхене в 2017 и 2018 годах.