Хачанов и Медведев проиграли на старте «Мастерса» в Майами в парном разряде

В первом круге парного турнира серии «Мастерс-1000» в Майами (США) российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев в двух сетах проиграли дуэту Весли Колхоф (Нидерланды)/Стефанос Циципас (Греция) со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 55 минут.
Хачанов и Медведев дважды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и сделали 1 брейк-пойнт. В активе Колхофа и Циципаса 3 эйса, ни одной ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал соревнований Колхоф и Циципас поспорят с победителями матча Маккензи Макдональд (США)/Райлли Опелка (США) — Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия).
В 2018 году парный турнир в Майами выиграли американцы Боб и Майк Брайаны.
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