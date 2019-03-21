В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами

В первом круге турнира в Майами (США) американка Винус Уильямс в двух сетах переиграла представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

43-я ракетка мира выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Якупович 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.

Женщины. Майами. Первый круг

Далила Якупович (Словения) — Винус Уильямс (США) — 5:7, 3:6

Кайя Канепи (Эстония) — Элисон Риске (США) — 2:6, 2:6

Сачия Викери (США) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 3:6, 1:6

Синьюй Ван (Китай) — Мисаки Дои (Япония) — 2:6, 6:1, 3:6