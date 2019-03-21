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В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами

В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами
Теннис / WTA

В первом круге турнира в Майами (США) американка Винус Уильямс в двух сетах переиграла представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

43-я ракетка мира выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Якупович 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.

Женщины. Майами. Первый круг

Далила Якупович (Словения) — Винус Уильямс (США) — 5:7, 3:6

Кайя Канепи (Эстония) — Элисон Риске (США) — 2:6, 2:6

Сачия Викери (США) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 3:6, 1:6

Синьюй Ван (Китай) — Мисаки Дои (Япония) — 2:6, 6:1, 3:6

21 марта 2019 года, четверг. 19:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 2 3
           
5 3  
7 6  
           
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
0 : 2
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сачия Викери
США
Сачия Викери
С. Викери
1 : 2
Янина Викмайер
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
1 2 3
           
6 3 1
3 6 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
1 : 2
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
1 2 3
           
2 6 3
6 1 6
           
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