В. Уильямс победила Якупович и вышла во второй круг турнира в Майами

В первом круге турнира в Майами (США) американка Винус Уильямс в двух сетах переиграла представительницу Словении Далилу Якупович со счётом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
43-я ракетка мира выполнила 1 эйс, 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В активе Якупович 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей В. Уильямс станет испанка Карла Суарес-Наварро, посеянная под 24-м номером.
Женщины. Майами. Первый круг
Далила Якупович (Словения) — Винус Уильямс (США) — 5:7, 3:6
Кайя Канепи (Эстония) — Элисон Риске (США) — 2:6, 2:6
Сачия Викери (США) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 3:6, 1:6
Синьюй Ван (Китай) — Мисаки Дои (Япония) — 2:6, 6:1, 3:6
21 марта 2019 года, четверг. 19:00 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
Винус Уильямс
В. Уильямс
|1
|2
|3
|
|5
|3
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|7
|6
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кайя Канепи
К. Канепи
0 : 2
Элисон Риске
Э. Риске
|1
|2
|3
|
|2
|2
|
|6
|6
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Сачия Викери
С. Викери
1 : 2
Янина Викмайер
Я. Викмайер
|1
|2
|3
|
|6
|3
|1
|
|3
|6
|6