Хасе, Майер и Томпсон успешно стартовали на «Мастерсе» в Майами

Голландский теннисист Робин Хасе пробился во второй раунд турнира в Майами (США), одержав победу со счётом 6:2, 6:4 над словаком Лукашем Лацко. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В активе 31-летнего уроженца Гааги 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Лацко 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в третий круг Хасе поборется с представителем Франции Гаэлем Монфисом, посеянным под 16-м номером.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Мужчины. Майами. Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Леонардо Майер (Аргентина) — Микаэль Имер (Швеция) — 4:6, 6:3, 6:4