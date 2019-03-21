Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хасе, Майер и Томпсон успешно стартовали на «Мастерсе» в Майами

Хасе, Майер и Томпсон успешно стартовали на «Мастерсе» в Майами
Теннис / ATP

Голландский теннисист Робин Хасе пробился во второй раунд турнира в Майами (США), одержав победу со счётом 6:2, 6:4 над словаком Лукашем Лацко. Матч продолжался 1 час 10 минут.

В активе 31-летнего уроженца Гааги 8 эйсов, 4 ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. Лацко 4 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

За выход в третий круг Хасе поборется с представителем Франции Гаэлем Монфисом, посеянным под 16-м номером.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Мужчины. Майами. Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:7 (5:7), 3:6

Леонардо Майер (Аргентина) — Микаэль Имер (Швеция) — 4:6, 6:3, 6:4

21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
1 : 2
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
1 2 3
           
6 6 5 3
4 7 7 6
           
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
2 : 1
Микаэль Имер
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
1 2 3
           
4 6 6
6 3 4
           
21 марта 2019 года, четверг. 18:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
2 : 0
Лукаш Лацко
Словакия
Лукаш Лацко
Л. Лацко
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент