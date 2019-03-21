Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бублик сломил сопротивление Сандгрена в первом круге соревнований в Майами

Бублик сломил сопротивление Сандгрена в первом круге соревнований в Майами
Теннис / ATP

Представитель Казахстана Александр Бублик успешно начал «Мастерс» в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875. В стартовом матче он взял верх над американцем Теннис Сандгреном со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 36 минут.

21-летний теннисист выполнил 16 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. В активе Сандгрена 7 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

Во втором раунде соперником Бублика станет австралиец Ник Кирьос (27).

Майами. Мужчины. Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Мартин Клижан (Словакия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 4:6, 3:6

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

21 марта 2019 года, четверг. 19:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Теннис Сандгрен
США
Теннис Сандгрен
Т. Сандгрен
1 : 2
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
1 2 3
           
7 4 6 5
5 6 7 7
           
21 марта 2019 года, четверг. 19:45 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 1
Пабло Куэвас
Уругвай
Пабло Куэвас
П. Куэвас
1 2 3
           
6 6 6 6
4 7 8 3
           
21 марта 2019 года, четверг. 20:10 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Мартин Клижан
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 2
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
1 2 3
           
4 3  
6 6  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент