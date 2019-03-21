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Младенович работает в Майами с бывшим тренером Осаки Бажиным

Младенович работает в Майами с бывшим тренером Осаки Бажиным
Теннис / WTA

Французская теннисистка Кристина Младенович тренируется в Майами (США) с экс-наставником японки Наоми Осаки Сашей Бажиным. Об этом в «Твиттере» сообщила журналистка Сара Гарви.

Но, по словам 34-летнего специалиста, он выступает не в качестве тренера, а просто помогает Младенович в качестве друга семьи.

Осака объявила о расставании с Бажиным в феврале 2019 года. Они работали вместе с 2017 года. В 2018-м Наоми выиграла первый титул на соревнований WTA, победив в Индиан-Уэллсе (США). В том же году она завоевала трофей на Открытом чемпионате США. В начале этого сезона Осака выиграла Australian Open и стала первой ракеткой мира.

По итогам минувшего сезона Бажин был назван лучшим тренером года в WTA.

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