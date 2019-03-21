Шарди во втором круге «Мастерса» в Майами встретится с Симоном

Француз Жереми Шарди на турнире серии «Мастерс 1000» в Майами (США) стартовал с волевой победы над представителем Чили Николасом Джарри со счётом 6:7 (1:7), 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 34 минуты.

40-я ракетка мира выполнил 9 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. В активе Джарри 16 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.

Во втором круге Шарди сыграет с соотечественником, Жилем Симоном, получившим 23-й номер посева.

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Мужчины. Майами. Первый круг

Кристофер Юбэнкс (США) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7)