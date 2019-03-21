Соболенко получила в соперницы Томлянович во втором круге соревнований в Майами

Австралийка Айла Томлянович успешно преодолела первый раунд турнира в Майами (США), обыграв на старте соревнований Анну-Лену Фридзам из Германии со счётом 4:6, 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

40-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. В активе Фридзам 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 5 сделанных брейков.

За выход в третий круг Томлянович поборется с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под девятым номером.

Женщины. Майами. Первый круг

Чжан Шуай (Китай) — Петра Мартич (Хорватия) — 2:6, 1:6

Тэйлор Таунсенд (США) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:1, 6:2

Уитни Осуйве (США) — Мари Осака (Япония) — 6:3, 6:4

Кори Гауфф (США) — Кэти Макнелли (США) — 3:6, 6:3, 6:4