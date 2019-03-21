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Соболенко получила в соперницы Томлянович во втором круге соревнований в Майами

Соболенко получила в соперницы Томлянович во втором круге соревнований в Майами
Теннис / WTA

Австралийка Айла Томлянович успешно преодолела первый раунд турнира в Майами (США), обыграв на старте соревнований Анну-Лену Фридзам из Германии со счётом 4:6, 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

40-я ракетка мира выполнила 4 эйса, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 9 брейк-пойнтов из 18. В активе Фридзам 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 5 сделанных брейков.

За выход в третий круг Томлянович поборется с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной под девятым номером.

Женщины. Майами. Первый круг

Чжан Шуай (Китай) — Петра Мартич (Хорватия) — 2:6, 1:6

Тэйлор Таунсенд (США) — Юханна Ларссон (Швеция) — 6:1, 6:2

Уитни Осуйве (США) — Мари Осака (Япония) — 6:3, 6:4

Кори Гауфф (США) — Кэти Макнелли (США) — 3:6, 6:3, 6:4

21 марта 2019 года, четверг. 21:20 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
2 : 1
Анна-Лена Фридзам
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
1 2 3
           
4 6 6
6 3 0
           
21 марта 2019 года, четверг. 20:50 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
0 : 2
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
1 2 3
           
2 1  
6 6  
           
21 марта 2019 года, четверг. 20:20 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
2 : 0
Юханна Ларссон
Швеция
Юханна Ларссон
Ю. Ларссон
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
21 марта 2019 года, четверг. 19:30 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Уитни Осуйве
США
Уитни Осуйве
У. Осуйве
2 : 0
Мари Осака
Япония
Мари Осака
М. Осака
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
21 марта 2019 года, четверг. 19:30 МСК
Майами (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
2 : 1
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
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