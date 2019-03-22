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Оже-Альяссим и Мартерер сыграют во втором круге «Мастерса» в Майами

Оже-Альяссим и Мартерер сыграют во втором круге «Мастерса» в Майами
Теннис / ATP

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим на старте турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 в трёх сетах победил норвежца Каспера Рууда со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

18-летний уроженец Монреаля выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 6 брейков. Рууд дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в третий круг Оже-Альяссим поборется с Мартоном Фучовичем из Венгрии (29).

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Мужчины. Майами. Первый круг

Максимильян Мартерер (Германия) — Тейлор Фритц (США) — 6:4, 3:6, 6:3

21 марта 2019 года, четверг. 22:05 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
2 : 1
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
1 2 3
           
3 6 6
6 1 2
           
21 марта 2019 года, четверг. 22:25 МСК
Майами (м). 1-й круг
Матч окончен
Максимильян Мартерер
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
2 : 1
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
1 2 3
           
6 3 6
4 6 3
           
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