Оже-Альяссим и Мартерер сыграют во втором круге «Мастерса» в Майами

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим на старте турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 в трёх сетах победил норвежца Каспера Рууда со счётом 3:6, 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

18-летний уроженец Монреаля выполнил 8 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и сделал 6 брейков. Рууд дважды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6.

За выход в третий круг Оже-Альяссим поборется с Мартоном Фучовичем из Венгрии (29).

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Мужчины. Майами. Первый круг

Максимильян Мартерер (Германия) — Тейлор Фритц (США) — 6:4, 3:6, 6:3